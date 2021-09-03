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Греф сообщил, что без ESG-трансформации доходы россиян к 2035 году упадут

Михаил Алимов

Общество
Греф сообщил, что без ESG-трансформации доходы россиян к 2035 году упадут
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Без ESG-трансформации доходы россиян к 2035 году упадут на 14 процентов. Об этом в пятницу, 3 сентября, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

— Какие последствия нас могут ждать уже к 2035 году - это последствия для бюджета и доходов. Доходы населения, к сожалению, могут упасть, если все будет двигаться без каких-либо изменений, то на 14 процентов и 5 триллионов рублей— это суммарные потери бюджета Российской Федерации, — рассказал он на Дальневосточном экономическом форуме.

Греф также рассказал о рисках при «зеленом» переходе России. Он выделил их шесть — падение экспортной выручки, сокращение занятости, проблема моногородов, утрата лидерства в мировой энергетике, потеря бюджетных доходов и потенциальные проблемы, возникающие из-за отсутствия трансформации энергетических компаний, которые могут привести к банкротству, передает РИА Новости.

В августе сообщалось, что российские власти начали подготовку перехода экономики на использование альтернативных энергоносителей, в частности низкоуглеродных. Будут созданы рабочие группы «по адаптации российской экономики к глобальному энергопереходу».

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