Противопожарная стена появится на улице Верхние Поля на юго-востоке Москвы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Между автомобильной дорогой и магистральным трубопроводом на улице Верхние Поля будет установлена шестиметровая противопожарная стена. Об этом рассказал первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он отмети, что сооружение будет выглядеть эстетично благодаря объемным деталям.

— Во-первых, стена будет отделять дорогу от трубопровода, поэтому она имеет высокий класс пожаростойкости. Во-вторых, интересный дизайн скроет унылый вид на промзону, мимо которой проходит магистраль. Для облицовки используют объемные металлокассеты с окрашиванием, которые сформируют графичный узор, — цитирует Сергея Кузнецова официальный сайт мэра Москвы.

Дизайн конструкции уже согласовала Москомархитектура. Ее строительство пройдет в рамках реконструкции улицы Верхние Поля и соседней улицы Чагинской.

В текущем году в столице запланировано благоустройство более ста популярных мест, территорий образовательных учреждений и улиц, в там числе, парка Летчиков-испытателей, набережных острова Балчуг, сквера на Звездном бульваре, поймы реки Чермянки, где появится парк «Яуза» и других.

Также на северо-западе Москвы завершаются работы по благоустройству бульвара на улице Туристская в Северном Тушине, который связывает улицу Героев Панфиловцев и бульвар Яна Райниса.