Ракета компании Firefly Aerospace взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Американская частная аэрокосмическая компания Firefly Aerospace осуществила неудачный запуск своей ракеты Alpha. Об этом сообщила пресс-служба компании в соцсети Twitter.

— Во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты, — говорится в сообщении.

Запуск ракеты Alpha состоялся 3 сентября в 05:59 (по московскому времени — прим. «ВМ») в Калифорнии. Ракета взорвалась через 2,5 минуты после запуска. Компания не назвала причины взрыва, сославшись на необходимость сбора дополнительной информации.

Видео: Telegram / РИА Новости

В Firefly Aerospace отметили, что Alpha предназначена для активно развивающегося рынка малых спутников. 3 сентября ракета была испытана впервые, передает РИА Новости.

22 августа российская ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела разгонный блок «Фрегат» и 34 британских спутника связи OneWeb на околоземную орбиту. После выхода на орбиту развоз спутников разгонным блоком «Фрегат» осуществлялся в течение 3 часов 45 минут.

От разгонного бока спутники отделялись группами. Последняя, девятая группа отделилась от «Фрегата» в 04:58 по московскому времени.

До этого запуск российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» к спутнику Земли решили перенести с октября 2021 года на май 2022 года. Старт лунной миссии перенесли на второе из возможных пусковых окон — период времени, когда «Луна-25» «оптимально и по заданной траектории достигнет точки назначения».

Запуск отложили из-за выявленной во время наземной экспериментальной отработки необходимости дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов аппарата.