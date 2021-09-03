Путин призвал сделать контейнерные перевозки по Северному морскому пути выгодными

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что Северный морской путь необходимо использовать для контейнерных перевозок. При этом такой вид транспортировки грузов должен быть экономически выгодным. Соответствующее заявление глава государства сделал во время очередной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в пятницу, 3 сентября.

— Здесь нам нужно поработать над развитием и укреплением береговой инфраструктуры, портовой инфраструктуры, вопросами, связанными с обеспечением безопасности, но самое главное — эти контейнерные перевозки должны быть экономически целесообразными, выгодными, — приводит слова президента РИА Новости.

Также 3 сентября на ВЭФ Путин предложил отложить на год рассмотрение вопроса о пятилетней отсрочке проверки для бизнеса. По его словам, предложенный срок отсрочки довольно большой. Перед его утверждением следует оценить деятельность инвесторов.

В ходе сессии экономического форума 2 сентября Путин заявил, что действующие меры поддержки Дальнего Востока недостаточны, так как оттуда продолжается отток населения. Темпы оттока людей из региона сократились, но не прекратились, добавил он.

Если бы люди ощущали, что им хорошо на Дальнем Востоке, то они бы приезжали туда, а не уезжали, подчеркнул глава государства. Историческая задача заключается в том, чтобы сохранить количество людей там и приумножить его.

С этой целью, по словам Путина, необходимо создавать рабочие места, обеспечить доходы людей, а также развивать производственные мощности.