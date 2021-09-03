Андрей Бочкарев: Жителей более 800 домов предстоит переселить по реновации в ЮВАО

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В Юго-Восточном административном округе Москвы (ЮВАО) предстоит переселить по программе реновации жителей 818 домов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На юго-востоке Москвы в программу реновации вошли 818 домов, в которых насчитывается свыше 60 тысяч квартир. То есть перед Стройкомплексом стоит задача обеспечить новым комфортным жильем более 160 тысяч участников программы в округе, — рассказал заммэра.

Он отметил, что за все время на территории округа построили по программе реновации 22 дома. Глава строительного комплекса уточнил, что согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, в столице наращивается темп строительства и передачи домов под заселение.

Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в свою очередь добавил, что на территории округа для волнового переселения жителей подобрано 69 стартовых площадок, чей градостроительный потенциал более одного миллиона «квадратов».

— Всего на текущий момент в ЮВАО переданы под заселение 11 домов, в которых начитывается 1639 квартир, — уточнил он.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

1 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в августе 2021 года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию десять новостроек.