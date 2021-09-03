Путин заявил, что его не задело замечание школьника о Северной войне

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что не обратил внимания на ситуацию со школьником, который поправил его во время разговора об истории страны. Соответствующее заявление глава государства сделал во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) в пятницу, 3 сентября.

— Я даже не обратил на это внимания. Почему это меня должно задеть? Это меня может только порадовать: молодые ребята хорошо знают историю Отечества, — цитирует президента РИА Новости.

В среду, 1 сентября, школьник из Воркуты поправил президента, который назвал Северную войну Семилетней. Позже директор школы, где учится ребенок, назвала его поведение «наглостью».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя данную ситуацию, заявил, что в Кремле «категорически не согласны» с директором школы. Также он напомнил, что президент сам предложил провести открытый урок. Кроме того, российский лидер тоже часто поправляет своих собеседников, если «видит нестыковки». Песков отметил, что Путин всегда с готовностью слушает корректировки и от специалистов, и от детей.