Андрей Бочкарев: С начала года в Москве разрешили строительство 6,7 миллиона квадратных метров недвижимости

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За восемь месяцев 2021 года в Москве выданы разрешения на строительство 6,7 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе 80 разрешений на возведение жилья общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Москва является одним из наиболее динамично развивающихся мегаполисов мира. И даже с учетом негативных факторов является очень перспективным рынком для девелоперов, — рассказал заммэра в интервью «Строительной газете».

Он отметил, что это подтверждает ежегодная динамика оформления разрешений на строительство.

— Так, в допандемийном 2019 году за три квартала было выдано 193 разрешения на строительство 3,6 миллиона квадратных метров, из них только 900 тысяч квадратных метров — жилье, а в прошлом году — 238 разрешений на 5,4 миллиона квадратных метров недвижимости, включая 1,7 миллиона квадратных метров жилых объектов, — напомнил глава строительного комплекса, добавив, что показатели текущего года еще выше.

1 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в августе 2021 года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию десять новостроек.