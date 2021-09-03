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Андрей Бочкарев: В Москве создан благоприятный инвестиционный климат

Анастасия Колоскова

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Андрей Бочкарев: В Москве создан благоприятный инвестиционный климат
Фото: Пресс-служба МУФ

В Москве созданы комфортные условия для работы частного бизнеса в строительной отрасли. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Учитывая, что существенная доля всего ввода недвижимости приходится на инвестиционных блок, можно уверенно говорить — в Москве созданы комфортные условия для частного бизнеса в строительной отрасли, — отметил заммэра в интервью «Строительной газете».

Глава строительного комплекса добавил, что строительство жилья за счет средств инвесторов является в столице одним из самых крупных сегментов частного строительного рынка.

— В условиях волатильности курса национальной валюты население все чаще рассматривает жилье как средство сбережения. Кроме того, переход отрасли к проектному финансированию повышает надежность инвестирования в квадратные метры для населения. Так что девелоперы с уверенностью смотрят в будущее, — уточнил Бочкарев.

Он заверил, что городские власти делают все возможное для роста предложения нового жилья на рынке, в том числе принимают меры по снижению административных барьеров.

Да этого Бочкарев рассказал, что за восемь месяцев 2021 года в Москве выданы разрешения на строительство 6,7 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе 80 разрешений на возведение жилья общей площадью 2,8 миллиона квадратных метров.

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