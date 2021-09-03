СК завершил расследование дела об убийстве двух милиционеров в 1995 году

Фото: СК РФ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в убийстве двух сотрудников милиции на юге столицы в 1995 году. Об этом в пятницу, 3 сентября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, в июле 1995 года обвиняемый застрелил двух милиционеров. Их тела были найдены в припаркованном в Булатниковском проезде автомобиле ВАЗ.

Долгое время убийство оставалось не раскрытым. После свершенного преступления злоумышленник скрывался за границей, где с 2002 по 2015 год отбывал тюремное заключение за другие злодеяния.

Задержать преступника удалось только в августе 2020 года. Следователи также установили его причастность к разбойному нападению на женщину, которое он совершил в апреле 2016 года на Череповецкой улице в Москве.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу, — заключила Иванова.

В четверг, 2 сентября, около лесополосы под Самарой обнаружили тело мужчины, подозреваемого в сексуальном насилии над девочками. Предположительно, смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения.