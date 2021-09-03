Наблюдатели, юристы, видеокамеры: кто обеспечит чистоту и прозрачность грядущих выборов

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Московский Общественный штаб разработал систему обеспечения честных и прозрачных выборов в традиционном и дистанционном форматах 17–19 сентября. Об этом в пятницу, 3 сентября, рассказали в Общественной палате Москвы.

Одно из главных подразделений штаба — корпус наблюдателей, которые будут контролировать процесс проведения голосования. Сейчас они проходят обучение в офлайн- и онлайн-формате. Наблюдатели будут работать как на участковом избирательном участке (УИК), так и в видеоцентре.

В настоящий момент в столице зарегистрировали около 15 тысяч наблюдателей, среди которых больше половины — люди от 18 до 35 лет. Куратором корпуса назначили Вадима Ковалева, заместителя руководителя Общественного штаба, заместителя председателя комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты Москвы.

— Все наши наблюдатели проходят обязательное обучение в очном и дистанционном форматах... Занятия онлайн и офлайн позволяют наблюдателям получить максимум знаний, которые понадобятся им на выборах. По итогам обучения наблюдатель проходит тест, но главный тест, конечно, будет 17–19 сентября. Но учитывая, что почти половина наблюдателей уже работали с нами ранее, — сказал Ковалев.

При этом для контроля голосования были созданы кол-центр, группа разбора, мобильная группа, видеоцентр, экосистема наблюдения и многие другие подразделения. Например, в кол-центре сотрудники будут обрабатывать поступающие с участков сообщения, а в группе разбора — анализировать нестандартные ситуации.

— Я не перестану повторять, что именно люди — наш главный ресурс при наблюдении за выборами. Видеонаблюдение упрощает, но не заменяет труд наблюдателей. Именно они первыми сообщают нам о всех подозрительных событиях, которые отличаются от обычного поведения на участке, они обеспечивают легитимность выборов, — подытожил руководитель штаба Алексей Венедиктов.

В пятницу, 3 сентября, в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что записался на электронное голосование на сентябрьские думские выборы и назвал этот способ волеизъявления наиболее безопасным.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.