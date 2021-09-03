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Музей техники Вадима Задорожного отметит День города 4 и 5 сентября

Ольга Маркова

Развлечения
Музей техники Вадима Задорожного отметит День города 4 и 5 сентября
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Музей техники Вадима Задорожного 4 и 5 сентября приглашает жителей Москвы и Московской области отметить День города. Гостей музея ждут квесты и квизы, мастер-классы, фотозоны, катания на ретроавтомобиле. Самые маленькие посетители смогут принять участие в соревнованиях на педальных машинках.

Праздничные программы и в субботу, и в воскресенье стартуют с экскурсии «Легенды кино». Далее можно покататься на ретроавтомобиле и мотоцикле, а также посоревноваться в заездах на мини-танках.

ГИТИС представит литературно-драматургическую постановку, а самые любознательные смогут разгадать загадки квеста «Ради мира» и серии квизов «Хранители памяти».

Все желающие смогут собрать и разобрать автомат Калашникова, а также пострелять в шумовом тире.

В завершение праздничной программы состоится демонстрация запуска двигателя танка Т-34-85.

Участие в мероприятиях по билетам в музей, сообщается на сайте организации.

День города Москвы 4 сентября также отметят в Музее имени Андрея Рублева. Гости музея смогут посетить интерактивные экскурсии «Знакомство с музеем» и «Секреты древнерусских мастеров», увидеть шедевры русского искусства, принять участие в квесте «Тайна древней летописи» по территории древнего Спасо-Андроникова монастыря.

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