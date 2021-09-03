«Убожество»: Лукашенко раскритиковал белорусских футболистов

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал игру футболистов республики в матче отборочного тура чемпионата Европы до 21 года. Белорусы играли против команды Исландии.

Президент отметил, что ему было стыдно смотреть на игру молодежной сборной Белоруссии на открытии детско-юношеского футбольного центра «Динамо-Минск».

— Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо. Я руководителю федерации задал вопрос: зачем выпустили вообще молодежную команду на футбольное поле вчера? — подчеркнул глава государства.

Футболисты, которых раскритиковал Лукашенко, проиграли сборной Исландии со счетом 0:2, пишет Nation news.

В четверг, 2 сентября, российская сборная по футболу в матче отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года сыграла в ничью со сборной Хорватии. Гол не забила ни одна из команд, игра закончилась со счетом 0:0. Встреча состоялась в среду, 1 августа.

26 июля в РФС сообщили, что Карпин подписал контракт и стал главным тренером сборной России. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.