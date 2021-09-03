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Владельца столичной турфирмы избили битами и ограбили на 27 миллионов рублей в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Владельца столичной турфирмы избили битами и ограбили на 27 миллионов рублей в Москве
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Авиамоторная улица, 12 Карта всех событий

Генерального директора столичной турфирмы избили битами и ограбили на 27 миллионов рублей в Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказал в пятницу, 3 сентября, источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», житель Москвы вечером в четверг, 2 сентября, приехал на машине к своему другу по адресу улица Авиамоторная, недалеко от дома 12.

Мужчина вышел из автомобиля и начал переходить дорогу по направлению к дому. В этот момент к нему подбежала группа мужчин с битами и в масках. Они начали избивать бизнесмена. После нападавшие отобрали у мужчины сумку с деньгами и скрылись.

Пострадавшего госпитализировали с переломом скуловой кости.

Материальный ущерб составил 27 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Позднее сотрудники полиции недалеко от места преступления обнаружили автомобиль злоумышленников, который был подожжен, его номера ВИН были сбиты. Предположительно, преступники действовали по наводке.

До этого московская полиция задержала мужчину, который совершил разбойное нападение на 74-летнего пенсионера. Пожилой мужчина шел со своей спутницей, в руках у него был портфель, в котором находилось 1,4 миллиона рублей. В какой-то момент к нему подбежал незнакомец, выхватил сумку и поспешил скрыться.

30 августа в столице произошел еще один случай разбойного нападения. Злоумышленник с ножом ограбил кондитерский магазин на улице Истры. По словам администрации магазина, им нанесен ущерб в 3,5 тысячи рублей.

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