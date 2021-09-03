Специалист по ЖКХ назвала подходящие для хранения консервов места в доме

Фото: Елена Якушина / Вечерняя Москва

Жители многоквартирных домов должны хранить консервы, бытовые принадлежности и другие предметы в кладовых комнатах. Такое мнение высказала в пятницу, 3 сентября, руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.

По ее словам, подвалы, чердаки и лестницы не предназначены для хранения личных вещей. Эти зоны нельзя захламлять, так как здесь сосредоточены системы жизнеобеспечения дома, которые должны быть доступны 24 часа в сутки.

— Держать личные вещи в многоквартирных домах можно только в специализированных местах — кладовых, которые как раз созданы для этих целей, — отметила эксперт.

«Радио 1» со ссылкой на слова Юлии Белеховой добавило, что в местах общего пользования в доме запрещено складировать резину, лакокрасочные материалы и другие легковоспламеняющиеся вещи.

До этого управляющий партнер юридической компании «Freeviser» Михаил Паюшин сообщил, что в случае хранения вещей и консервации в подвалах многоэтажки жители будут вынуждены заплатить штраф в размере двух–трех тысяч рублей.

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