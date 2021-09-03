Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Специалист по ЖКХ назвала подходящие для хранения консервов места в доме

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Еда
Общество
Специалист по ЖКХ назвала подходящие для хранения консервов места в доме
Фото: Елена Якушина / Вечерняя Москва

Жители многоквартирных домов должны хранить консервы, бытовые принадлежности и другие предметы в кладовых комнатах. Такое мнение высказала в пятницу, 3 сентября, руководитель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.

По ее словам, подвалы, чердаки и лестницы не предназначены для хранения личных вещей. Эти зоны нельзя захламлять, так как здесь сосредоточены системы жизнеобеспечения дома, которые должны быть доступны 24 часа в сутки.

— Держать личные вещи в многоквартирных домах можно только в специализированных местах — кладовых, которые как раз созданы для этих целей, — отметила эксперт.

«Радио 1» со ссылкой на слова Юлии Белеховой добавило, что в местах общего пользования в доме запрещено складировать резину, лакокрасочные материалы и другие легковоспламеняющиеся вещи.

До этого управляющий партнер юридической компании «Freeviser» Михаил Паюшин сообщил, что в случае хранения вещей и консервации в подвалах многоэтажки жители будут вынуждены заплатить штраф в размере двух–трех тысяч рублей.

В четверг, 2 сентября, повар Татьяна Иваненко рассказала, как правильно закатать банки и приготовить вкусные заготовки на зиму.

Читайте также:
Запретыподвалконсервы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Все мнения
О проекте