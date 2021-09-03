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Российские космонавты вышли в открытый космос для интеграции модуля «Наука»

Анастасия Волоснова

Технологии
Российские космонавты вышли в открытый космос для интеграции модуля «Наука»
Фото: Роскосмос

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров приступили к выходу с Международной космической станции (МКС) в открытый космос в рамках интеграции многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука».

В 17:41 по московскому времени космонавты открыли люк стыковочного отсека «Поиск» МКС.

— Люк открыт, начинается время ВКД (внекорабельная деятельность — Прим. «ВМ»), — сообщил специалист Центра управления полетами во время переговоров, которые транслируются на сайте NASA.

Сначала в открытый космос выйдет Дубров, затем Новицкий.

29 июля на МКС впервые открыли люк в многофункциональный лабораторный модуль «Наука». После его успешной стыковки со станцией, когда экипаж открыл люк модуля, его двигатели внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели корабля «Прогресс», угрозы экипажу не было.

Позднее руководитель полета российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев сообщил, что системы российского сегмента Международной космической станции (МКС) находятся в высокой степени износа.

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