«Признанный мировой рекордсмен»: Роналду показал сертификат Книги рекордов Гиннесса

Фото: instagram.com/cristiano

Футболист Криштиану Роналду сообщил, что его рекорд по количеству голов за национальную сборную официально зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса. Соответствующую публикацию он опубликовал в пятницу, 3 сентября, в своем Instagram-аккаунте.

Так, Роналду стал первым футболистом, забившим за национальную сборную 111 мячей.

— Спасибо Книге рекордов Гиннесса. Всегда приятно быть признанным мировым рекордсменом. Давай продолжим наш путь и постараемся установить еще более высокую планку, — написал Роналду.

До этого рекорд по голам за национальную команду принадлежал футболисту Али Даеи из Ирана, сообщает Newinform.

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» согласовали трансфер футболиста Криштиану Роналду в пятницу, 27 августа.

Также стала известна зарплата Криштиану Роналду в английском футбольном клубе. Португальцу будут платить 270 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Кроме того, было оговорено агентское вознаграждение.

До этого УЕФА определил лучших игроков Евро-2020. Лучшим бомбардиром чемпионата Европы — 2020 стал капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду. В четырех матчах спортсмен забил пять голов. Кроме того, Роналду сделал голевую передачу. Также пять забитых мячей — в активе форварда сборной Чехии Патрика Шика, однако он сыграл в рамках турнира на один матч больше.