Ученые предупредили об опасном последствии коронавируса

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Системы здравоохранения Сент-Луиса установили, что у тех переболевших коронавирусом людей, у которых развивается постковидный синдром, наблюдаются повреждения почек.

Ученые предупредили, что подобные проблемы могут перерасти в хроническое заболевание. При этом дисфункции почек зачастую не сопровождаются болью и другими симптомами. Такие отклонения можно выявить только по анализу крови. В связи с этим специалисты рекомендовали внести такой анализ в скрининговые обследования пациентов после перенесенного коронавируса.

Руководитель исследования доктор Зияд Аль-Али отметил, что если лечение почек не сделать неотъемлемой частью стратегии помощи при постковидном синдроме, то общество упустит возможность помочь сотням тысяч людей.

Согласно оценкам авторов исследования, почти 500 тысяч человек из 38 миллионов американских граждан, переболевших COVID-19, могут иметь в качестве последствий повреждение или заболевание почек.

Для того, чтобы получить данные результаты, ученые проанализировали медицинские записи более 1,7 миллиона здоровых и инфицированных коронавирусом человек из базы данных министерства по делам ветеранов Соединенных Штатов, сообщается в журнале Journal of the American Society of Nephrology.

Мурашко заявил, что последствия коронавируса могут длиться до года. Среди симптомов у пациентов фиксируют когнитивные расстройства, повышенную утомляемость, проблемы с памятью, органами дыхания и опорно-двигательного аппарата.