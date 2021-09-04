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Названы пары имен, обладателей которых ждет безграничное счастье

Анастасия Колоскова

Общество
Названы пары имен, обладателей которых ждет безграничное счастье
Фото: Pexels

Специалисты убеждены, что имя является главным источником информации о характере и предпочтениях человека. Именологи назвали три пары имен, обладателей которых ждет совместное счастье.

Сергей и Елена

Они оба не скупятся на эмоции и нуждаются в ярких чувствах. Оба обладают творческим потенциалом и могут иметь успех в искусстве. Их притягивает богатый внутренний мир друг друга. Сергей видит в Елене нежную и хозяйственную партнершу, которая обустроит семейный быт и сможет подарить наследников.

Примером такой пары может быть танцор Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных. Их роман стремительно развивался, в этом году у пары родился первенец.

Владимир и Вера

Их натуры отличаются серьезностью и рационализмом. Они идеально дополняют друг друга. Вдумчивый Владимир нуждается в практичной спутнице, которая может стать для него верной подругой. Вере в свою очередь нужен рассудительный мужчина, который станет для нее поддержкой в любых невзгодах.

Примером таких отношений является союз Владимира Меньшова и Веры Алентовой, которые прожили в браке 58 лет и считались одной из самых прочных звездных пар.

Михаил и Лариса

Носительница имени Лариса — идеальная партнерша для импульсивного и решительного Михаила. Он нелегко принимает неудачи и не готов смириться с прекословием. Будучи сильной женщиной, Лариса проявляет мудрость и отдает первенство в отношениях избраннику. Она способна принять нрав Михаила и поддерживать его в непростые периоды.

Супруга Михаила Боярского Лариса Луппиан неоднократно вспоминала, что ей было непросто с мужем. Она терпела его непростой характер и пыталась игнорировать слухи о его романах. Супруги вместе уже сорок лет, и актер отзывается о жене только с хорошей стороны, пишет сайт Femmie.ru.

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