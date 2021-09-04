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Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала за неполные сутки в Москве

Анастасия Колоскова

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Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала за неполные сутки в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице за прошедшие вечер и ночь выпало 12 миллиметров осадков — почти 20 процентов месячной нормы. Об этом сообщили в метеобюро Москвы в субботу, 4 сентября.

— В Москве за неполные сутки выпало почти 20 процентов месячной нормы осадков. Температура воздуха ночью опускалась до 6,7 градуса, — приводит слова представителя метеобюро «Интерфакс».

По его словам, данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ. Сентябрьская месячная норма осадков в Москве составляет 65 миллиметров.

В субботу в Москве прогнозируется прохладная погода с небольшими дождями и порывами ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха не поднимется выше 11-13 градусов.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании на выходных. Среднесуточная температура воздуха в столице в субботу и воскресенье, 4 и 5 сентября, будет ниже климатической нормы на 4–5 градусов. Воздух прогреется до плюс 10–13 градусов.

До этого синоптик рассказал, ожидать ли москвичам бабьего лета на следующей неделе, и не исключил вероятность потепления в середине сентября.

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