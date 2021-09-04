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Столичные врачи вылечили еще 1356 пациентов от COVID-19 за сутки

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные врачи вылечили еще 1356 пациентов от COVID-19 за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 1356 человек полностью вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом в субботу, 4 сентября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Всего число москвичей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 453 242.

За последние 24 часа в столице выявили 1549 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализировали 447 человек, 55 пациентов скончались. По данным на 4 сентября, на ИВЛ находятся 277 пациентов.

Столичные врачи вылечили еще 1356 пациентов от COVID-19 за суткиФото: Telegram-канал Оперштаб Москвы

За последние сутки в России выявлено 18 780 новых случаев коронавируса в 85 регионах, передает телеканал «360».

Ученые недавно предупредили о еще одном опасном последствии коронавируса. Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе установили, что у тех переболевших пациентов, у которых развивается постковидный синдром, наблюдаются повреждения почек.

31 августа глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что последствия коронавируса могут длиться до года. Среди симптомов у пациентов фиксируют когнитивные расстройства, повышенную утомляемость, проблемы с памятью, органами дыхания и опорно-двигательного аппарата.

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