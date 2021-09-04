Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кабмин увеличил список востребованных в экономике РФ профессий

Виктория Сикерина

Политика
Кабмин увеличил список востребованных в экономике РФ профессий
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил расширение списка профессий, которые оказывают положительное влияние на модернизацию и технологическое развитие экономики государства. Об этом рассказали в субботу, 4 сентября, в пресс-службе кабинета министров.

В сообщении отметили, что в перечень вошли 35 профессий и 55 специальностей среднего профессионального образования.

— В том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания, — сообщили в ведомстве.

Пресс-служба добавила, что в перечень вошли специальности «агрономия», «гостиничное дело», «дошкольное дело», «эксплуатация беспилотных авиационных систем», «сестринское дело» и многие другие.

К экономически востребованным профессиям отнесли графического дизайнера, мастера растениеводства, лепщика-модельщика архитектурных деталей, дефектоскописта и других.

На сайте кабмина заявили, что студенты, которые обучаются по этим профессиям, могут претендовать на стипендии от правительства РФ.

— Победителям выплачивается до 4 тысяч рублей ежемесячно. Всего предусмотрено 5 тысяч стипендий на каждый учебный год, — подытожили в пресс-службе.

В воскресенье, 29 августа, кабинет министров внес в список сельхозпродукции для проведения государственных интервенций сахар. В 2022 году стартует формирование интервенционного фонда России. Интервенции применяются для поддержки сельхозпроизводителей и контроля цен.

Читайте также:
ПрофессииКабмин РФЭкономика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Все мнения
О проекте