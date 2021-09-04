Евгений Нифантьев: Нужно локализовать производство лекарственных субстанций в стране

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Развитие отечественной медицины и фармацевтики на ближайшие годы обсудил с активными студентами и представителями молодежных организаций Москвы председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев в рамках круглого стола.

— Лекарственные препараты, которые производятся в нашей стране, делаются из субстанций. А где делаются субстанции? В Индии и Китае. Если бы вы спросили меня еще три года назад, я бы сказал, что это нормально. Это глобальный рынок: что-то делается в Индии, что-то — в Китае. Но когда пришел коронавирус, все заводы Китая резко встали, и отечественные производители не могли закупить субстанции. Хорошо, что китайцы сумели быстро локализовать эту угрозу у себя в стране, и на сегодняшний день там лишь единичные случаи распространения коронавируса. А если бы этого не произошло, где бы мы покупали лекарственные субстанции? — рассказал Евгений Нифантьев.

Он отметил, что государству необходимо работать над тем, чтобы локализовать производство субстанций в стране, стремиться к технологическому суверенитету. Это обеспечит национальную лекарственную безопасность.

— Еще 10 лет мы не могли подумать, что против России могут вводиться санкции и что они могут быть негуманными, а сейчас мы уже готовы ко всему. Мы большая и сильная страна. И должны стремиться к тому, чтобы лучшие технологии были сосредоточены у нас, — подчеркнул эксперт.

В 2020 году Евгений Нифантьев занимался организацией работы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» на государственном уровне.

Как отметила председатель общественной организации «Объединенный молодежный фронт» Ксения Шлямина, Россия имеет мощную научную базу и производственные мощности, что позволит в достаточно короткие сроки перейти на производство лекарственных субстанций.

— Кроме того, нам необходимо сосредоточиться на подготовке новых кадров. Тогда мы сможем не только нарастить объемы производства субстанций внутри страны, но и начать экспортировать, — подчеркнула Шлямина.