Опубликован список учреждений в Московской области для посещения по «Пушкинской карте»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Две филармонии, шесть театров, 13 музеев и 26 домов культуры Московской области смогут посетить пользователи «Пушкинской карты». Об этом в субботу, 4 сентября, сообщили на сайте правительства региона и опубликовали соответствующую карту с учреждениями.

Созданная карта интерактивная — здесь можно сразу же узнать адрес, телефон и ссылку на сайт организации.

«Пушкинская карта» доступная для граждан от 14 до 22 лет. Для регистрации необходимо отправить заявку через приложение «Госуслуги.Культура».

На полученную карту каждый год будут поступать денежные средства, которые можно будет потратить на посещение театров, музеев, филармоний и других культурных учреждений. Телеканал 360 добавил, что начисленная в этом году сумма составила 3 тысячи рублей.

В среду, 1 сентября, стало известно, что Музей Победы станет участником программы «Пушкинская карта». Владельцы данных карт смогут приобрести входной билет в Музей Победы или выбрать одну из экскурсий, которая вошла в проект.