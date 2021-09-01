Музей Победы присоединится к программе «Пушкинская карта»

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы станет участником программы «Пушкинская карта», которая стартует 1 сентября. Она призвана популяризировать культуру родной страны среди молодежи и позволит людям в возрасте от 14 до 22 лет посещать театры, музеи, концерты, библиотеки и другие культурные площадки на средства из федерального бюджета. В 2021 году номинал Пушкинской карты составит 3000 рублей.

Владельцы данных карт смогут приобрести входной билет в Музей Победы или выбрать одну из экскурсий, которая вошла в проект, сообщила пресс-служба учреждения.

Музей Победы включил в программу популярные обзорные маршруты по своим экспозициям — это экскурсии «Оружие Победы», «Подвиг Армии», «Подвиг Народа»и «Моторы войны».

Гостей приглашают в новое музейное пространство «Подвиг Народа», где они «побывают» в кабинете Иосифа Сталина, библиотеке блокадного Ленинграда, оккупированной деревне Смоленской области, «окажутся» в Брестской крепости и Великом Новгороде. Сочетание мультимедийных технологий, исторически достоверных декораций, трехмерных панорам, подлинных раритетов помогут посетителям перенестись в годы Великой Отечественной войны, погрузиться в трагические события тех лет.

Также участники смогут посетить диорамный комплекс во время экскурсии «Подвиг Армии», а с программой «Оружие Победы» — открытую площадку боевой техники, где представлено свыше 400 экспонатов — техника и вооружение СССР, союзников по антигитлеровской коалиции, а также Германии и Японии.

Экскурсия «Моторы войны» расскажет об машинах времен Второй мировой войны, посетителям покажут грузовики, мотоциклы и автомобили, многие из которых сохранились в единичных экземплярах.

Кроме того, молодым людям будет доступен мастер-класс «Арсенал», который познакомит с оружием Великой Отечественной войны, судьбами его создателей и конструкторов-оружейников. Обладатели карт узнают особенности устройства легендарных «мосинки» и ППШ-41, а также разберут и соберут автомат Калашникова, который появился сразу после войны.

Музей Победы пригласил москвичей на празднование Дня города. Программа стартует 11 сентября в Зале Полководцев с концерта артистов проекта «МультиARTист». Композиции «Родина Моя», «Лучший город на Земле», «Этот большой мир», «Представь себе» исполнят юные солисты.

Действие Пушкинской карты распространится не только на государственные, но и частные учреждения культуры. По словам министра культуры России Ольги Любимовой, получить ее смогут около 13 миллионов российских школьников и студентов. Прием заявок на участие в программе откроют на портале госуслуг.