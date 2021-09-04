Устроившую дебош на борту рейса Москва — Анталья женщину сняли с самолета

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Женщина устроила дебош в субботу, 4 сентября, на борту самолета, который вылетал из Москвы в Анталью. В результате сотрудники авиакомпании сняли пассажирку с рейса.

Скандалить женщина начала после того как ее попросили надеть защитную маску. После на борту начался хаос.

В итоге экипаж воздушного судна принял решение снять пассажирку с рейса. Для этого сотрудники авиакомпании вызвали правоохранительные органы.

Другие путешественники встретили сотрудников аплодисментами. Некоторые даже предложили свою помощь, когда женщина в неадекватном состоянии отказалась покидать борт, передает Telegram-канал «РЕН ТВ Новости».

В субботу, 4 сентября, сервис «Яндекс.Расписания» сообщил об отмене и задержании 30 рейсов в столичных аэропортах.

В пятницу, 3 сентября, воздушное судно авиакомпании «Россия», которое летело из Москвы в Белгород, благополучно село в аэропорту Шереметьево после отказа одного из датчиков. Уточняется, что у самолета Sukhoi Superjet отказал датчик системы управления.