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Рогозин заявил, что РФ и США продолжат сотрудничество по ракетному двигателю РД-181

Юлия Курганова

Технологии
Рогозин заявил, что РФ и США продолжат сотрудничество по ракетному двигателю РД-181
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Роскосмос продолжит сотрудничать с американскими партнерами по ракетному двигателю РД-181. Об этом сообщил в субботу, 4 сентября, генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

— По двигателю типа РД-181 наши отношения с американским партнером продолжатся, — написал он на своей странице в Facebook.

Глава Роскосмоса отметил, что российская сторона также будет рада сотрудничеству по двигателю РД-180, если Соединенные Штаты «надумают докупить еще».

Правительство России поддержало переговоры о заключении контракта на поставку российских двигателей РД-181М производства НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос) американской компании «Орбитал Сайенсиз ЛЛС». Соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

Отмечается, что заключение контакта возможно в случае урегулирования вопросов, которые связаны с использованием при разработке двигателя результатов интеллектуальной деятельности, с Минобороны РФ и Роскосмосом. Также американская компания должна принять меры по охране российских технологий и гарантировать, что ракеты-носители «Антарес» с российскими двигателями не будут использоваться для запуска военных аппаратов.

Рогозин назвал сроки развертывания новой орбитальной станции России. В качестве базового модуля, по его словам, будет выступать Научно-энергетический модуль.

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