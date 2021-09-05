Легкоатлетка Елена Паутова завоевало серебряную медаль Паралимпиады в марафоне

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Российская спортсменка Елена Паутова взяла серебро в марафоне на Паралимпийских играх в Токио.

Она преодолела дистанцию за 3 часа 4 минуты 16 секунд. Первой к финишу пришла японка Мисато Мичисита (3:00.50), бронзу завоевала представительница ЮАР Лузанн Кутзее (3:11.13), передает ТАСС.

Легкоатлетки выступали в категории Т12, в которой соревнуются спортсмены с нарушением зрения.

Паутовой 35 лет, она является двукратной паралимпийской чемпионкой (2004, 2012), также в ее активе три бронзовые медали Паралимпиад. На чемпионатах мира она выиграла три золотые, две серебряные и две бронзовые награды.

31 августа велогонщик Михаил Асташов завоевал вторую золотую медаль Паралимпиады в Токио. Он преодолел дистанцию 16 километров за 24 минуты 53,37 секунды.

Российские спортсмены, на счету которых 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград, занимают третье место в медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (95-58-51), затем идут британцы (41-38-43).

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступают на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.