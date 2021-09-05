Уголовное дело завели после массового отравления учеников в Нижнем Новгороде

Фото: СК РФ

Школьники нижегородской гимназии № 13 попали в больницу после питания в учебном учреждении. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих безопасности. Об этом сообщила в субботу, 4 сентября, пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 238 УК РФ.

У обратившихся в больницу учеников произвели забор мазков для установления причин заболевания.

В настоящее время следователи проводят осмотры в гимназии и организации, которая оказывала услуги питания. Они допрашивают работников школы и выясняют причины происшествия, передает портал «360».

По предварительным данным, с 3 сентября 24 ученика нижегородской школы обратились за медицинской помощью с признаками отравления и повышенной температурой. Руководство школы временно приостановило занятия у младших классов.

4 сентября сообщалось, что около 40 человек отравились в школе в Нижнем Новгороде. Их состояние удовлетворительное.