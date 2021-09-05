Синоптики сообщили москвичам о погоде 5 сентября

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В воскресенье, 5 сентября, столичный регион останется в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами будут идти кратковременные дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 11-13 градусов. В Подмосковье температура ожидается 10-15 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе сохранится осенний характер погоды. Атмосферное давление продолжит расти и уже будет немного превышать климатическую норму, содержание кислорода в воздухе низкое.

Организм человека чутко реагирует на изменения в природе. Частые колебания метеопараметров влияют на биологические ритмы, физиологические и психологические процессы, обостряются хронические недуги. Чтобы адаптироваться к осенним условиям, особенно людям, остро реагирующим на изменение погоды, с проблемами со здоровьем, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях, бронхолегочных и суставных проблемах необходимо сезонное профилактическое лечение. По рекомендации врача можно использовать как оздоровительные процедуры, так и медикаментозное лечение.

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло. Бабье лето придет в столицу в середине следующей недели.