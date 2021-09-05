Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Бабье лето придет в столицу в середине следующей недели. Уже в среду, 8 сентября, температура воздуха достигнет 15 градусов тепла. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Во вторник, 7 сентября, все-таки будет постепенно проглядывать солнышко, дневные температуры составят плюс 10-15 градусов. В среду уже температура превысит 15-градусную отметку — будет 14-16 градусов тепла днем. И, по предварительным расчетам, в четверг, 9 сентября, потеплеет до плюс 14-19 градусов. Такая холодная погода, как сейчас, это предтеча потепления. Его можно будет ассоциировать с бабьим летом, потепление будет весьма комфортное, — сказал он.

Синоптик добавил, что настоящее бабье лето стоит на Урале — в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Там температура воздуха достигает 26-27 градусов тепла. А на юге Западной Сибири настоящее лето — до плюс 30 градусов. Такая погода в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. В Алтайском крае воздух прогрелся до 32 градусов, передает ТАСС.

Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала за неполные сутки в Москве. За вечер и ночь выпало 12 миллиметров осадков. Температура воздуха ночью опускалась до 6,7 градуса.