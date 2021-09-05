Власти Подмосковья ответили на популярные вопросы о «Пушкинской карте»

Фото: сайт Культура.РФ

Власти Московской области рассказали о том, можно ли купить по «Пушкинской карте» билеты для друзей, расплатиться ею частично, и ответили на другие популярные вопросы. Об этом сообщила в субботу, 4 сентября, пресс-служба министерства образования региона.

Если владельцу карты скоро исполнится 23 года, а карту он уже получил, то средства на ней можно будет использовать. Однако в следующем году на нее средства не начислят.

В случае, если купленный билет будет сдан, то деньги за него вернут. Карта индивидуальная, поэтому покупать билеты по ней может только держатель и только для себя.

Когда в театр или музей пойдет весь класс, то билет каждый будет покупать себе сам, но не исключено, что в дальнейшем появится возможность групповой покупки.

Также пока нет возможности оплатить «Пушкинской картой» часть билета, сообщается на портале РИАМО.

Около 600 тысяч молодых людей из Подмосковья смогут воспользоваться «Пушкинской картой». В Московской области к данной программе присоединились 47 культурных учреждений.

Всероссийская программа стартовала 1 сентября. «Пушкинская карта» доступная для граждан от 14 до 22 лет. Для регистрации необходимо отправить заявку через приложение «Госуслуги.Культура». На полученную карту каждый год будут поступать денежные средства, которые можно будет потратить на посещение театров, музеев, филармоний и других культурных учреждений.

Опубликован список учреждений в Московской области для посещения по «Пушкинской карте». Две филармонии, шесть театров, 13 музеев и 26 домов культуры Московской области смогут посетить пользователи «Пушкинской карты».