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Появилось видео с обзором матча сборной России по футболу против команды Кипра

Илья Ашуров

Спорт
Появилось видео с обзором матча сборной России по футболу против команды Кипра
Фото: Twitter / @TeamRussia

Сборная России по футболу одержала первую победу под руководством Валерия Карпина. В отборочном матче к чемпионату мира 2022 года россияне обыграли команду Кипра со счетом 2:0.

Встреча проходила в Никосии. Счет в матче уже на шестой минуте открыл Александр Ерохин, вколотив мяч в сетку ворот после передачи Федора Смолова. На 55-йминуте преимущество российской команды удвоил Рифат Жемалетдинов, также получив мяч от Смолова и умело обыграв в штрафной несколько соперников.

Обзор футбольного матча Россия — Кипр опубликован на YouTube-канале телеканала «Матч ТВ».

После победы над Кипром сборная России занимает первое место в своей отборочной группе, имея в своем активе 10 очков. На втором месте с таким же количеством набранных очков, но меньшим числом забитых мячей идет команда Хорватии.

Свой следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 7 сентября в Москве на стадионе «Спартак» против Мальты.

Российские паралимпийцы продолжают успешно выступать на Играх в Токио. 5 сентября легкоатлетка Елена Паутова завоевала серебряную медаль Паралимпиады в марафоне.

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