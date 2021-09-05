Эксперты назвали самый опасный вид общественного транспорта

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Микроавтобусы являются самым опасным видом транспорта. Наиболее тяжелые аварии с их участием происходят за городом. Об этом в воскресенье, 5 сентября, рассказали эксперты страховой компании «Росгосстрах».

Исследования экспертов было сделано на основе анализа структуры страховых выплат. В нынешнем году в компанию поступило 25 обращений от пассажиров городских маршрутов и 19 обращений по страховым событиям, произошедшим на пригородном транспорте. При этом в последнем случае 11 обращений были связаны с гибелью людей.

Анализ также показал, что загородные ДТП имеют более тяжелые последствия для пассажиров. Так, наиболее частые травмы в авариях на городских маршрутах: сотрясение мозга, ушибы мягких тканей, переломы ребер и лучевой кости. На маршрутах за городом — переломы черепа, верхних и нижних конечностей, а также сочетанные травмы.

— Более тяжелые травмы и серьезные происшествия с гибелью пассажиров обусловлены тем, что на загородных маршрутах выше скорость движения, там чаще случаются столкновения автобусов и «маршруток» с грузовыми автомобилями, съезды в кювет и опрокидывания, — приводит слова эксперта РИА Новости.

Аварии с участием автобусов нередкое явление. Так, 3 сентября в Подмосковье столкнулись автобус и легковушка. В результате инцидента погиб один человек.