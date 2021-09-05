Московские врачи вылечили еще 1158 пациентов от COVID-19 за сутки

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Еще 1158 жителей Москвы полностью выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом общее число москвичей, победивших заболевание, увеличилось до 1 454 400.

За последние сутки в столице выявили 1542 новых случая заражения коронавирусом. За 24 часа госпитализировали 406 пациентов, 48 человек скончались от последствий COVID-19. По состоянию на 5 сентября на ИВЛ находятся 263 человека.

Фото: Оперштаб

Всего за минувшие сутки в 85 регионах России выявили 18 645 случаев COVID-19. При этом 7,5 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

За последние сутки в стране также было зафиксировано 793 летальных исхода. После прохождения лечения от COVID-19 полностью вылечились 15 256 пациентов.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, как прививка от гриппа влияет на количество антител к COVID-19. По его словам, вакцинация от гриппа никаким образом не влияет на количество антител к коронавирусу, которое уже приобретено иммунитетом человека. При этом, если зараженный ковидом человек с бессимптомным течением болезни привьется от гриппа, ничего страшного не произойдет.

В России зарегистрированы пять вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».