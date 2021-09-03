Врач рассказал, как прививка от гриппа влияет на количество антител к COVID-19

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Вакцинация от гриппа никаким образом не влияет на количество антител к коронавирусу, которое уже приобретено иммунитетом человека. При этом, если зараженный ковидом человек с бессимптомным течением болезни привьется от гриппа, ничего страшного не произойдет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Никак не повлияет на количество антител к ковиду. Потому что противоковидные антитела — это одно, а на вакцинацию от гриппа формируются антигриппозные антитела. Это разные инфекции, разные антитела, разные клетки иммунной системы специфически срабатывают, — сказал врач.

Также он добавил, что если человек прошел вакцинацию от гриппа во время его заражения коронавирусом с бессимптомным течением, то ничего страшного не произойдет.

— Но и не поможет вылечиться от ковида, — подчеркнул Крючков.

В пятницу, 3 сентября, первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко призвал россиян пройти вакцинацию из-за традиционного роста инфекционных заболеваний в осенний период. По его словам, для осени характерен подъем инфекционных болезней, в том числе гриппа. К этому стоит добавить и новую напасть в виде нового «дельта»-штамма коронавируса.

До этого главный врач Московской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что новый всплеск пандемии коронавируса может произойти в России осенью из-за сочетания нескольких факторов. К этим факторам относятся грипп, ковид и возвращение людей из отпусков. При этом врач отметил, что осенью многое будет зависеть от позиции россиян. Если она окажется пассивной, то у врачей опять будет работа и разворачивание дополнительных коек.