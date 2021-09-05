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Еще 18 645 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки

Илья Ашуров

Общество
Еще 18 645 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В 85 регионах России выявили 18 645 случаев COVID-19 за минувшие сутки. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

При этом 7,5 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Еще 18 645 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в стране также было зафиксировано 793 летальных исхода. После прохождения лечения от COVID-19 полностью вылечились 15 256 пациентов.

Еще 18 645 новых пациентов с COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 1542 случая заболевания коронавирусом.

В России зарегистрированы пять вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

Последний из перечисленных препаратов Министерство здравоохранения России зарегистрировало 26 августа. Его необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

Заместитель генерального директора научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих рассказала, что менее процента привитых «ЭпиВакКороной» заболевают COVID-19.

По ее словам, «ЭпиВакКороной» полностью вакцинировано уже более одного миллиона человек. Она подчеркнула, что эффективность российских вакцин примерно одинаковая, заболевает коронавирусом небольшое и примерно равное количество вакцинированных.

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