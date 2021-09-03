В «Векторе» заявили, что менее процента привитых «ЭпиВакКороной» заболевают COVID-19

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Среди полностью привитых от COVID-19 вакциной «ЭпиВакКорона» заболевают вирусом всего менее одного процента. Об этом рассказала в пятницу, 3 сентября, заместитель генерального директора научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

По ее словам, «ЭпиВакКороной» полностью вакцинировано уже более одного миллиона человек. Она подчеркнула, что эффективность российских вакцин примерно одинаковая, заболевает коронавирусом небольшое и примерно равное количество вакцинированных.

Непомнящих подчеркнула, что эффективность «ЭпиВакКороны-Н» не должна отличаться от «ЭпиВакКороны», так как новый препарат делали с целью заменить старый.

— «ЭпиВакКорона-Н» прошла первую-вторую фазы клинических испытаний на ограниченной выборке здоровых молодых людей, эффективность у нее будет, по всей видимости, такая же, поскольку в ней то же самое действующее вещество и никаких значимых отличий на доклинических испытаниях на животных или при проведении I/II фазы КИ по уровню антител у добровольцев нами на сегодняшний момент обнаружено не было, — добавила Непомнящих.

Она уточнила, что препараты отличаются только по технологии производства. При этом «ЭпиВакКорона-Н» проще масштабируется и ее легче создавать, пишет Интерфакс.

В России зарегистрированы вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в четверг, 26 августа.

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.

В пятницу, 27 августа, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что более 44 миллионов россиян привились от коронавируса хотя бы одной дозой. По ее словам, полный курс вакцинации завершили свыше 37 миллионов человек.