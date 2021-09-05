Два человека погибли в драке в исправительной колонии в Хабаровском крае

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В исправительной колонии (ИК) в Хабаровском крае произошла драка между заключенными, в результате которой погибли два человека и еще четверо пострадали. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщила помощник руководителя регионального СК по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Дарья Немцева.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в ИК-14 УФСИН России по Хабаровскому краю. В ходе драки между заключенными погибли два человека, четверо пострадали. Один из пострадавших был доставлен в больницу.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям «Убийство двух лиц» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

— Будет дана правовая оценка действиям сотрудников исправительного учреждения, в том числе будет установлено, принимались ли меры к предотвращению конфликта между осужденными, — цитирует Немцеву РИА Новости.

1 сентября СК возбудил уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника изолятора временного содержания в Истре, откуда в августе этого года сбежали пятеро заключенных.