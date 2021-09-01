СК возбудил уголовное дело в отношении начальника истринского ИВС

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, откуда в августе этого года сбежали пятеро заключенных. Об этом в среду, 1 сентября, «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

— Возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности начальника ИВС ОМВД России по Истре, подозреваемого в превышении должностных полномочий, приведших к побегу пяти человек, — рассказала Тертичная.

Также она добавила, что в настоящее время ведется допрос начальника ИВС. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Массовый побег из ИВС произошел ночью 6 августа, в промежутке с 02:30 до 05:30. Сбежали пятеро заключенных. Среди них — Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и ряде других преступлений.

12 августа Следком предъявил обвинение в превышении полномочий сотрудникам ИВС в Истре.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК России по МО Ольги Врадий, один из сотрудников ИВС намеренно выключил камеры видеонаблюдения, фиксирующие происходящее в коридоре и в дежурной части. После этого он и второй обвиняемый дежурный оставили свой пост без присмотра и пошли спать.

В пятницу, 13 августа, следователи задержали двоих жителей Подмосковья. Они подозреваются в пособничестве пятерым заключенным, которые сбежали из ИВС в Истре. По данным СК, один из задержанных укрывал беглецов на территории своего дома в Лобне, где они находились в течение суток. Также пособник обеспечил их деньгами, мобильными телефонами и прочими вещами.

После этого двое сбежавших обратились к еще одному знакомому, который перевез их в квартиру, расположенную в Подольске, где двое из сбежавших находились до вечера 11 августа — момента задержания.

На следующий день полиции добровольно сдался еще один участник побега. Таким образом, в настоящее время найдены четверо из пятерых сбежавших заключенных — Николай Тетеря, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Бутнару.

На свободе по-прежнему остается Александр Мавриди 16.01.1971 года рождения, который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи.

МВД объявило награду размером в полтора миллиона рублей за помощь в его поимке.