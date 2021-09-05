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Лидер мятежников в Гвинее объявил о закрытии границ и роспуске правительства

Иван Юминов

В мире
Лидер мятежников в Гвинее объявил о закрытии границ и роспуске правительства
Фото: Pixabay

Полковник Мамади Думбуя, возглавляющий мятеж в Гвинее, объявил о роспуске правительства, закрытии границ и отмене конституции.

— Мы решили распустить правительство, — приводит слова Думбуи РИА Новости со ссылкой на Africa Guinee.

5 сентября сообщалось, что в гвинейской столице Конари рядом с президентским дворцом наблюдаются военные и слышны выстрелы. По информации СМИ, в стране происходит попытка государственного переворота.

Путч возглавляет полковник Думбуя, ранее служивший во французском Иностранном легионе. Из-за резкого обострения ситуации посольство РФ в Гвинее призвало проживающих там россиян не покидать дома.

Вскоре стало известно, что мятежники задержали президента страны Альфу Конде. Операция была проведена силами специального назначения под руководством Думбуи. Также под арестом оказался ряд высокопоставленных лиц.

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