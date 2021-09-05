Синоптик анонсировала возвращение тепла в Московский регион на следующей неделе

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Тепло вернется в Московский регион в конце предстоящей недели. Об этом заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в воскресенье, 5 сентября.

— В пятницу (10 сентября — прим. «ВМ») ночью будет 8–13 (градусов — прим. «ВМ»), дневная температура составит 15–20 градусов. Можно сказать, что в конце первой декады в столичный регион вернется погода, свойственная этим числам сентября, — рассказала синоптик.

Ночью в понедельник, 6 сентября, ожидается 5–7 градусов, в Подмосковье местами прогнозируются заморозки до -2 градусов. Днем метеобюро ожидает до 10–12 градусов в столице и 9–14 — в области при кратковременных осадках, приводит слова Поздняковой РИАМО.

5 сентября научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что рабочая неделя в Москве начнется с холодной погоды. Это связано с потоком воздушных масс с севера и высокой облачностью, объяснил он.

Потепление ожидается в среду, 8 сентября, — днем ожидается около 15 градусов, а ночью — около десяти. Днем в четверг, 9 сентября, температурный фон повысится до 15–20 градусов, добавил Вильфанд. Такая температура продержится до конца грядущей недели.

Несмотря на прогрев воздуха к концу недели, это, по его словам, будет «неклассическое бабье лето». Это связано с высокой облачностью, хотя и солнца в столице будет достаточно много во второй половине недели.