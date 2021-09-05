Арендаторы квартиры в Москве выбросили диван с 300 тысячами рублей внутри

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Россия, Москва, проспект Мира Карта всех событий

Арендаторы квартиры на Проспекте мира в Москве выбросили диван хозяйки, в котором она хранила 300 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах в воскресенье, 5 сентября.

— В полицию обратилась одна из совладельцев квартиры на Проспекте мира. По ее словам, арендаторы, которые снимали часть жилплощади у другого собственника, выбросили ее старый диван, чтобы поменять на новый, — рассказал собеседник издания.

В нем москвичка держала около 300 тысяч рублей, добавил он. Ей удалось узнать об инциденте спустя пару часов, но она так и не смогла найти диван на мусорке. МВД начало проверку по факту происшествия, отмечается на сайте агентства.

3 сентября сообщалось, что москвич лишился более 1,7 миллиона рублей, когда пустил в квартиру двух незнакомых женщин. Инцидент произошел в доме на Ясногорской улице.

По словам хозяина квартиры, он открыл дверь незнакомым женщинам, и они отвлекли его. В этот момент из коробки, которая стояла в его комнате на кровати, пропала крупная сумма денег.

Женщины после случившегося скрылись. Материальный ущерб составил 1 миллион 786 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».