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Две женщины украли у москвича из квартиры больше 1,7 миллиона рублей

Михаил Алимов

Происшествия
Две женщины украли у москвича из квартиры больше 1,7 миллиона рублей
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
ясногорскаяКарта всех событий

Москвич лишился более 1,7 миллиона рублей когда пустил в квартиру двух незнакомых женщин. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

Инцидент произошел днем 30 августа в доме на Ясногорской улице столицы. По словам хозяина квартиры, он открыл дверь незнакомым женщинам и они отвлекли его. В этот момент из коробки, которая стояла в его комнате на кровати, пропала крупная сумма денег. Женщины после случившегося скрылись. Материальный ущерб составил 1 миллион 786 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В августе сообщалось, что квартиру 35-летней москвички в Хамовниках ограбили на 6 миллионов рублей. Женщина занимает должность заместителя генерального директора крупной фирмы. Деньги, по словам сотрудников полиции, находились в сумке внутри квартиры. По данному факту была проведена проверка.

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