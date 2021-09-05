На Украине заявили о существовании «тайных соглашений» по Донбассу

Фото: Twitter / POTUS

США и Украина могли принять негласные решения по конфликту в Донбассе во время или после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на источники в дипломатических кругах в воскресенье, 5 сентября.

— «Минск-2» — единственный на сегодня международно признанный договор по установлению мира в Донбассе. И молчание о нем после встречи в Вашингтоне — тревожный знак, — отмечает издание.

Это может сигнализировать о нежелании Вашингтона вовлекаться в переговоры, уточнили собеседники портала. По альтернативной версии, молчание сторон указывает на наличие неких договоренностей по Донбассу, которые «пока не выносятся в публичную плоскость».

Также существует конспирологическая теория, что Байден и Госдеп призывают Зеленского к компромиссам по Донбассу и реализации формулы Штайнмайера, отмечается на сайте издания.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.