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Фанаты Little Big подсчитали количество приседаний в их новом клипе

Михаил Алимов

Развлечения
Фанаты Little Big подсчитали количество приседаний в их новом клипе
Фото: предоставлено пресс-службой радио ENERGY

Петербургская группа Little Big 2 сентября опубликовала свой новый клип на песню Turn It Up. С этого момента он набрал 3 714 494 просмотра и уверенно держится в музыкальных трендах YouTube. Подписчики успели подметить несколько интересных деталей.

Коллектив записал песню вместе с американским вокалистом Оливером Три рэпером из Эстонии Томми Кэшем. Главной особенностью клипа стала манера съемки и поведения музыкантов — весь видеоролик они постоянно приседают. Чистят зубы, пылесосят, занимаются спортом, — все делается вприсядку. Фанаты решили подсчитать, сколько же всего раз артисты присели за время клипа. Оказалось, что они сделали 231 приседание, передают «Невские Новости».

Также поклонники советуют смотреть видео на увеличенной скорости воспроизведения. Кроме того, они отметили, что идея для такого клипа могла прийти в голову автору после бурной вечеринки.

В июне сообщалось, что солист группы Little Big Илья Прусикин удивил фанатов экстремальной выходкой во время концерта. Исполняя одну из композиций, он вдруг взял себя за усы и резко дернул, после чего бросил их в толпу зрителей около сцены.

Впоследствии выяснилось, что это был спланированный поступок: артист заранее сбрил настоящие усы, а на сцене оторвал бутафорские. Оказалось, что Прусикин просто решил сменить имидж.

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