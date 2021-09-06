Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 сентября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Облачную погоду с прояснениями и кратковременный дождь пообещали синоптики москвичам в понедельник, 6 сентября.

По прогнозам метеорологов, Московский регион окажется в тыловой части циклона, из-за чего в отдельных местах возможны кратковременные осадки. В столице воздух прогреется до 10–12 градусов, в Подмосковье — до 9–14 градусов.

Будет дуть западный ветер, его порывы могут достигать 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм ртутного столба при относительной влажность воздуха около 50 процентов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Московской области сохранится прохладная погода. Атмосферное давление продолжит расти, его фон станет повышенным. Вероятность дождя снизится, а содержание кислорода в воздухе останется пониженным.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что потепление в Москве ожидается в среду, 8 сентября, — днем будет около 15 градусов, а ночью — около десяти. Днем в четверг, 9 сентября, температурный фон повысится до 15–20 градусов, добавил Вильфанд. Такая температура продержится до конца недели. Несмотря на прогрев воздуха к концу недели, это, по его словам, будет «неклассическое бабье лето». Это связано с высокой облачностью, хотя и солнца в столице будет достаточно много во второй половине недели.