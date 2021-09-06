Заявку на компенсацию платы за содержание ребенка в детском саду теперь можно подать онлайн

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Теперь жители столицы смогут вернуть часть средств, которые они потратили на оплату содержания детей в детском саду, через портал mos.ru. Размер компенсации зависит от количества детей в семье и рассчитывается пропорционально фактически внесенной сумме.

— Город создает условия, которые позволяют жителям оформлять социально значимые услуги онлайн, без личных визитов в ведомства и заполнения бумаг. Теперь мы перевели в электронный вид услугу, которая дает возможность получить компенсацию части средств, потраченных на оплату содержания ребенка в детском саду. Так что родители могут подать заявление в любое удобное время, и это значительно упрощает процесс, — отметили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

За получением услуги «Компенсация части родительской платы», которая в электронном виде доступна в каталоге, могут обратиться родители или законные представители ребенка, посещающего государственный детский сад, подведомственный Департаменту образования и науки города Москвы. При этом паспортные данные и законное представительство (родство или опека) нужно подтвердить в личном кабинете на портале mos.ru.

Размер компенсации на первого ребенка составит 20 процентов от внесенной платы, на второго — 50 процентов, на третьего и последующих детей — 70 процентов. При назначении компенсации за второго и последующих детей берутся в учет все дети до 18 лет, а также совершеннолетние, которые обучаются на очном отделении вузов (до окончания обучения и не старше 23 лет).

Сведения о заявителе и его детях автоматически загрузятся из личного кабинета при заполнении электронного заявления. Реквизиты счета для перевода компенсации нужно указать вручную.

После отправления заявление рассмотрят в течение десяти рабочих дней. При положительном результате компенсация части платы за содержание ребенка в детском саду будет перечисляться ежеквартально, пишет официальный сайт мэра Москвы.