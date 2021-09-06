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Белорусские власти задержали россиянку, обвиняемую в клевете на Лукашенко
В Белоруссии задержали россиянку по обвинению в клевете на президента страны Александра Лукашенко. В посольстве РФ сообщили, что гражданке оказывают консульскую поддержку.
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