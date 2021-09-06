Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Белорусские власти задержали россиянку, обвиняемую в клевете на Лукашенко

Илья Ашуров

Политика
Белорусские власти задержали россиянку, обвиняемую в клевете на Лукашенко
Фото: Homoatrox / CC BY-SA 3.0

В Белоруссии задержали россиянку по обвинению в клевете на президента страны Александра Лукашенко. В посольстве РФ сообщили, что гражданке оказывают консульскую поддержку.

Новость дополняется.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Моргенштерны тоже взрослеют

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Сезон КХЛ открылся в Москве

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сентябрь — время поразмыслить о прошедшем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Образование как начало смысла

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский «засадный полк» Лукашенко

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Все мнения
О проекте