Еще 17 856 новых пациентов с коронавирусом выявили в России за сутки

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В 85 регионах России выявили 17 856 случаев коронавируса за минувшие сутки. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

При этом семь процентов заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки в стране также было зафиксировано 790 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью вылечились 14 276 пациентов.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 1463 случая заболевания коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф

26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Помимо нее, в РФ зарегистрированы: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.