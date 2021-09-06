Почти 15 процентов россиян никогда не брали кредиты

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Действующие собственные кредиты имели или имеют в настоящее время не менее 85 процентов экономически активного населения России. Об этом рассказали в понедельник, 6 сентября, в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Однако порядка 15 процентов россиян никогда не брали кредиты. Всего в базе НБКИ состоят более 100 миллионов россиян, которые вовлечены в процессы розничного кредитования, уточнил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

При этом директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович уточнил, что россияне не берут кредиты по разным причинам.

— Если человек живет в маленьком селе, при своем натуральном хозяйстве, а у нас огромные территории, таких людей очень много. Вторая группа — это низкодоходное население, которое понимает, что в принципе вернуть этот кредит не может, — отметил специалист.

По его словам, также есть конфессиональные и психологические причины, пишет RT.

До этого сообщалось, что средний размер заработной платы столичного учителя составляет 117 тысяч рублей. Повышение зарплаты повлияло на увеличение потока в столицу лучших учителей из регионов, что позитивно отразилось на качестве образования.

Такие условия доступны и для молодых педагогов. Для них также открывается широкий спектр возможностей по трудоустройству. Педагоги имеют возможность разносторонне повысить квалификацию на базе центральных городских учреждений департамента образования и науки и вузов-партнеров или на магистерских программах и у лучших преподавателей.